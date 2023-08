Ligue 1 Uber Eats : Rennes / Le Havre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rennes / Le Havre en direct, live et streaming ce dimanche 27 août 2023 – Suite de la troisième journée de la nouvelle saison de Ligue 1 Uber Eats ce samedi. L’Olympique de Marseille reçoit Brest à l’Orange Vélodrôme.





A suivre à partir de 12h40 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours), coup d’envoi à 13h.







Fraichement de retour en Ligue 1, Le Havre a difficilement débuté cette saison avec un match nul et une défaite. De son côté, Rennes a commencé par une victoire et un match nul.

Côté statistiques entre les deux clubs, lors des cinq dernières confrontations, Rennes a remporté une victoire, Le Havre une, et ils ont fait trois matchs nuls.

Rennes / Le Havre – Composition des équipes

🔵 Rennes (composition probable) : Mandanda – Assignon, Wooh, Theate, Truffert – Bourigeaud, Matic, Le Fée – Blas, Kalimuendo, Gouiri



🔵 Le Havre (composition probable) : Desmas – Nego, Salmier, Sangante, Lloris, Opéri – Kuzyaev, Touré, Ndiaye – Grandsir, Alioui

Rennes / Le Havre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours) dès 12h40. Coup d’envoi de la rencontre à 13h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Rennes / Le Havre, 3ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre aujourd’hui sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours).