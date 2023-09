Ici tout commence du 19 septembre : Anaïs confie ses doutes (résumé + vidéo épisode 755 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 19 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 755 – Anaïs confie ses doutes ce soir dans votre épisode de la série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, elle pense toujours que Leroy est derrière tout ça et en parle à David…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 19 septembre 2023 – résumé de l’épisode 755

Alors que Clotilde compte bien faire tomber Teyssier, Anaïs se confie à David. Elle lui parle du secret d’Emmanuel, qu’elle a tout fait pour protéger, et lui confie ses doutes sur le chef Leroy…

Pendant ce temps, Bérénice rejoint Carla dans sa chambre, elle lui a préparé un petit déjeuner. Elle est au petit soin avec son amie, enceinte. Pour l’instant, personne ne sait. Carla confie à Bérénice avoir prévenu le papa par message mais pas sa famille.

Pour protéger sa place, Teyssier fait un tour de passe-passe. En plein cours, Bérénice endosse le secret de Carla. Et pour Thibaut, Jasmine fait un pas vers Jim.

Ici tout commence du 19 septembre 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.