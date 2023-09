Ligue 1 Uber Eats : Brest / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Brest / Lyon en direct, live et streaming ce samedi 23 septembre 2023 – La sixième journée de Ligue 1 Uber Eats continue ce samedi soir. Brest reçoit l’Olympique Lyonnais au stade Francis Le Blé.





A suivre à partir de 20h45 sur Canal+ Sport 360, coup d’envoi à 21h.







Le Stade Brestois fait un magnifique début de saison et est actuellement 3ème de Ligue 1, à seulement 2 points des leaders. A l’inverse, Lyon débute très mal cette nouvelle saison et pointe à la 16ème place avec seulement 2 petits points ! En cas de victoire ce soir, Brest prendrait la tête du classement.

Côté statistiques entre les deux clubs, lors des cinq dernières confrontations, Lyon a remporté deux victoires, Brest une et ils ont fait deux matchs nuls.



Brest / Lyon – Composition des équipes

🔵 Brest (composition probable) : Bizot – Lala, Chardonnet (c), Brassier, Locko – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Del Castillo, Satriano, Le Douaron

🔵 Lyon (composition probable) : Lopes – Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico – Caqueret, Alvero, Tolisso – Moreira, Lacazette (c), Nuamah

Brest / Lyon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Sport 360 dès 20h45. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Brest / Lyon, 6ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre ce soir sur Canal+ Sport 360.