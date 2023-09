Ligue 1 Uber Eats : Monaco / Nice en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Monaco / Nice en direct, live et streaming ce dimanche 17 septembre 2023 – Début de la sixième journée de la nouvelle saison de Ligue 1 Uber Eats ce vendredi. Ce soir, Monaco, leader, reçoit Nice au stade Louis II.





A suivre à partir de 20h40 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours), coup d’envoi à 21h.







Avant le tant attendu classico dimanche soir, la 6ème journée de Ligue 1 démarre fort avec le choc entre Monaco, 1er, et Nice, 3ème. Monaco fait un très beau début de saison et est leader avec 11 points. Nice n’est pas loin et après sa victoire sur le PSG le week-end dernier, ils sont 3ème ex æquo avec l’OM avec 9 points.

Côté statistiques entre les deux clubs, lors des cinq dernières confrontations, Monaco a remporté trois victoires, Nice une et ils ont fait un match nul.

Monaco / Nice – Composition des équipes

🔵 Monaco (composition probable) : Kohn – Singo, Maripan, Magassa – Vanderson, Matazo, Fofana, Henrique – Minamino, Golovin – Ben Yedder



🔵 Nice (composition probable) : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Sanson, Ndayishimiye, Thuram – Laborde, Moffi, Diop

Monaco / Nice en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours) dès 20h40. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Monaco / Nice, 6ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre aujourd’hui sur Amazon Prime Vidéo.