Ligue 1 Uber Eats : Nantes / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Nantes / Marseille en direct, live et streaming ce vendredi 1er septembre 2023 – Début de la quatrième journée de la nouvelle saison de Ligue 1 Uber Eats ce vendredi soir. L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes au stade de la Beaujoire.





A suivre à partir de 20h40 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours), coup d’envoi à 21h.







Publicité





Après deux victoires et un match nul, l’Olympique de Marseille compte 7 points et est 2ème de la saison de Ligue 1, à égalité avec Monaco. De son côté, Nantes pointe à la 16ème place avec un seul petit point !

Côté statistiques entre les deux clubs, lors des cinq dernières confrontations, l’OM a remporté 4 victoires et ils ont fait un match nul.

Nantes / Marseille – Composition des équipes

🔵 Nantes (composition probable) : Descamps – Pierre-Gabriel, Pallois, Castelletto – Coco, Chirivella, Augusto, Merlin – Simon, Bamba – Mohamed



Publicité





🔵 Marseille (composition probable) : Lopez – Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi – Sarr, Rongier, Veretout, Harit – Aubameyang, Ndiaye

Nantes / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours) dès 20h40. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Nantes : 0

Marseille : 0



Nantes / Marseille, 4ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre dès 20h40 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours).