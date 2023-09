Ligue 1 Uber Eats : PSG / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





PSG / Marseille en direct, live et streaming ce dimanche 24 septembre 2023 – Suite et fin de la sixième journée de la nouvelle saison de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Ce soir, c’est le classico avec le choc entre le Paris Saint Germain et l’Olympique de Marseille au Parc des Princes.





A suivre à partir de 20h15 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours), coup d’envoi à 20h45.







Après un bon match nul face à l’Ajax en Ligue Europa, l’OM se déplace à Paris ce dimanche soir. Les parisiens font un début de saison compliqué et ne sont que 5èmes de Ligue 1 tandis que les marseillais sont juste devant, à la 4ème place.

Côté statistiques entre les deux clubs, lors des cinq dernières confrontations, le PSG a remporté trois victoires, Marseille une et ils ont fait un match nul.

PSG / Marseille – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé



🔵 Marseille (composition probable) : Lopez – Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi – Rongier, Kondogbia, Veretout – Harit, Aubameyang, Ndiaye

PSG / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours) dès 20h15. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Marseille, 6ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre aujourd’hui sur Amazon Prime Vidéo.