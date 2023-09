Ligue 1 Uber Eats : PSG / Nice en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





PSG / Nice en direct, live et streaming ce vendredi 15 septembre 2023 – Début de la cinquième journée de la saison de Ligue 1 Uber Eats ce vendredi soir. Après une pause internationale, c’est la reprise et le Paris Saint Germain reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes.





A suivre à partir de 20h40 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours), coup d’envoi à 21h.







Après un début de saison compliqué, le PSG va mieux et est remonté à la 2ème place du classement de la Ligue 1. Les parisiens ne sont plus qu’à 2 points de Monaco, leader. De son côté, Nice est 5ème avant cette journée.

Côté statistiques entre les deux clubs, lors des cinq dernières confrontations, le PSG a remporté 3 victoires, Nice une et ils ont fait un match nul.

PSG / Nice – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Donnarumma – Hakimi, Pereira, Skriniar, Hernandez – Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembele, Ramos, Barcola



🔵 Nice (composition probable) : Bulka – Atal, Todibo, Dante, Perraud – Boudaoui, Ndayishimiye, Sanson – Laborde, Moffi, Diop

PSG / Nice en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours) dès 20h40. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Nice, 5ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre dès 20h40 sur Amazon Prime Vidéo avec le Pass Ligue 1 (essai gratuit de 7 jours).