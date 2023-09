Ligue 1 résultats et classement de la 5ème journée

Publicité





Ligue 1 résultats et classement 5ème journée – La 5ème journée de la saison 2023/2024 de la Ligue 1 Uber Eats s’est achevée ce dimanche soir avec le match nul entre Lyon et Le Havre. Le week-end a été marqué par la victoire de Nice sur le PSG, et les matchs nuls de Monaco et Marseille.

La bonne performance est signée Brest, qui monte à la 2ème place du classement !











Monaco garde sa place de leader avec un petit point d’avance sur Brest. Marseille est 3ème, à égalité avec Nice. Le PSG n’est que 5ème après 5 journées alors que c’est la catastrophe pour Lens, qui est dernier.

Ligue 1 résultats et classement, tous les résultats de la 5ème journée 15-16-17 septembre 2023

– PSG 2 – 3 Nice

– Rennes 2 – 2 Lille

– Lens 0 – 1 Metz

– Lorient 2 – 2 Monaco

– Clermont 0 – 1 Nantes

– Reims 1 – 2 Brest

– Strasbourg 2 – 2 Montpellier

– Marseille 0 – 0 Toulouse

– Lyon 0 – 0 Le Havre



Résultats complets sur le site officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Prochaine journée le week-end prochain.

Classement de la Ligue 1 après la 5ème journée

1 – Monaco 11pts

2 – Brest 10pts

3 – Marseille 9pts

4 – Nice 9pts

5 – PSG 8pts

6 – Lille 8pts

7 – Metz 8pts

8 – Rennes 7pts

9 – Reims 7pts

10 – Strasbourg 7pts

11 – Le Havre 6pts

12 – Lorient 6pts

13 – Toulouse 6pts

14 – Montpellier 5pts

15 – Nantes 5pt

16 – Lyon 2pt

17 – Clermont 1pt

18 – Lens 1pt