Un si grand soleil spoiler : Becker va-t-il balancer Dimitri ? (VIDÉO épisode du 6 septembre)

Un si grand soleil spoiler – C’est la chute qui attend Dimitri la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, le sale coup de Dimitri va arriver jusqu’aux oreilles de Becker !

Il découvre que Dimitri l’a utilisé pour estorquer de l’argent et payer le notaire…











Janet et Clément parlent de Dimitri et on peut dire que Becker ne risque pas de prendre la défense du compagnon de Sabine. Il lui assure que ce n’est pas quelqu’un de bien et il n’y a pas que pour cette affaire d’argent ! Becker va-t-il balancer la vérité sur la tromperie de Dimitri au moment de l’agence de tentation ?

Comment Sabine va-t-elle réagir en découvrant tout ça ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1233 du 6 septembre 2023 : Becker prêt à balancer Dimitri



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.v