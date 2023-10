66 minutes du 22 octobre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

Publicité





66 minutes du 22 octobre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h20 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 1er octobre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Squatteurs: du jamais vu!

Les squatteurs sont la hantise des propriétaires. A Annemasse, plusieurs ont été délogés de chez eux par une incroyable arnaque.



Publicité





🔵 Disparition d’Emile: une piste ?

3 mois que le petit Emile reste introuvable. Cette semaine les enquêteurs ont perquisitionné une maison proche du village où l’enfant à disparu.

🔵 San Antonio: la folie Wemby

A 19 ans, ce prodige français du basket a déjà mis l’Amérique à ses pieds. Wemby s’apprête à jouer son tout premier championnat NBA.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Cuisine: la pièce préférée des Français

A l’automne vous êtes nombreux à rêver d’une nouvelle cuisine! High tech, low cost ou en kit, il en existe pour tous les budgets.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.