Ligue 1 : Nice / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final 21 octobre 2023)

Publicité





Nice / Marseille en direct, live et streaming ce samedi 21 octobre 2023 – Suite de la neuvième journée de la nouvelle saison de Ligue 1 Uber Eats ce samedi. L’Olympique de Marseille se déplace à Nice, à l’Allianz Riviera.





A suivre à partir de 20h50 sur Canal+ Sport 360 ou DAZN, coup d’envoi à 21h.







Publicité





L’OGC Nice fait un bon début de saison et se classe 2ème de Ligue 1 avant cette journée. De son côté, l’Olympique de Marseille vit un début de saison plus compliqué et est pleine reconstruction. Les marseillais sont 6èmes et espèrent bien une victoire ce soir pour continuer à remonter.

Côté statistiques entre les deux clubs, lors des cinq dernières confrontations, l’OM a remporté deux victoires, Nice deux également et ils ont fait un match nul.



Publicité





Nice / Marseille – Composition des équipes

🔵 Nice (composition probable) : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui – Laborde, Moffi, Boga

🔵 Marseille (composition probable) : Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi – Ounahi, Rongier, Harit – Ndiaye, Aubameyang, Sarr

Nice / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Sport 360 ou DAZN (un mois d’essai gratuit) dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Nice : 0

Marseille : 0



Nice / Marseille, 9ème journée de la Ligue 1 Uber Eats, un match à suivre ce soir sur Canal+ Sport 360.