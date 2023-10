« Un automne à Manhattan » : votre téléfilm ce 18 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un automne à Manhattant » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 18 octobre 2023 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Un automne à Manhattan ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Un automne à Manhattan » : l’histoire

Piper vient s’installer à New York dans le but de prendre sa vie en main et de trouver sa vocation. Elle rencontre son voisin de palier, Austin, qui souhaite devenir écrivain, contre l’avis de sa mère, célèbre journaliste. La magie de l’automne va les rapprocher et ils vont s’associer pour travailler sur un livre pour enfants.

Un automne à Manhattan, interprètes et personnages

Avec : Aimee Teegarden (Piper), Evan Roderick (Austin), Laura Soltis (Patricia), Adam Beauchesne (Will)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un automne à Mountain View ».

« Un automne à Mountain View » : l’histoire et le casting

Margaret dirige une agence d’architectes en plein essor. Elle reçoit subitement deux nouvelles : sa cousine et grande amie Susan est morte dans un accident de voiture avec son mari. Dans leur testament, Susan et Hank lui laissent la garde de leurs deux jeunes enfants. Margaret retourne dans sa ville natale, Mountain View, s’occuper de Sammie et Joel. Elle découvre tant bien que mal le rôle de mère avec l’aide d’Andrew, conseiller d’éducation et ex-petit ami, et celle de Tamara, une vieille amie.

Avec : Danielle C. Ryan (Margaret Garvey), Myko Olivier (Andrew), John-Paul Lavoisier (Nathan), Skyler Elyse Philpot (Sammie), Luke Loveless (Joel)