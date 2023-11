Star Academy 2023 : les primes ne seront plus en direct !

Publicité





Star Academy 2023 – A la veille du coup d’envoi de la nouvelle saison de la Star Academy, on apprend que cette année, les traditionnels primes du samedi soir ne seront plus retransmis en direct !





En effet, selon CG Scoops qui cite l’agence qui gère le public de la Star Academy, la chaîne et la production auraient choisi de s’adapter au risque d’attentats et devraient ainsi tourner les primes vers 20h chaque samedi soir, soit avec plus d’une heure d’avance sur la diffusion sur TF1.







Publicité





Autant dire que du côté des votes des téléspectateurs, ils seront donc clôturés tôt dans la soirée.

Ce samedi 4 novembre 2023, c’est 13 nouveaux académiciens qui vont rejoindre le mythique château de de Dammarie-les-Lys. La Star Academy 2023 devrait durer 11 semaines et de nombreuses stars françaises et internationale seront aux côtés des élèves chaque samedi soir sur les primes.



Publicité





Suivez la Star Academy sur TF1 dès le samedi 4 novembre 2023 et sur myTF1