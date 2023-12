Clem : Lucie Lucas accuse Victoria Abril d’agressions sexuelles

Publicité





Alors que TF1 a diffusé le final de la série « Clem » il y a quelques semaines, on peut dire que rien ne va plus entre les deux comédiennes pharee, Lucie Lucas et sa mère sur le petit écran, Victoria Abril.





Lucie Lucas a porté de graves accusations sur Victoria Abril sur Instagram, s’attaquant à elle suite au fait qu’elle ait signé la tribune de soutien à Gérard Depardieu.







« Victoria Abril c’est pas vrai?? … je suis sous le choc… dis moi que tu n’as pas fait ça?! » a écrit Lucie Lucas sur le poste de Charlotte Arnould, qui a porté plainte contre Gérard Depardieu pour viol et a publié la liste des noms des célébrités qui ont signé la tribune pour soutenir l’acteur.

« OK…donc moi ça fait 15 ans que je suis comedienne et que je protège une bonne partie de ces boomers dégénérés en ne disant pas en interview tout le mal qu’ils font aux autres sur un plateau de tournage… en répondant éternellement aux journalistes que tout s’est très bien passé sur le tournage, que tout le monde est tellement gentil et adorable… alors que c’est souvent totalement faux! Combien de comportements inadmissibles ai-je tue? J’ai beaucoup à dire sur certaines personnes de cette liste délicieuse de co-signataires… avec TOUT ce que les jeunes générations de comediens ont de dossiers sur vous , j’espère que vous êtes prêts pour la retraite parce que ne vous protégera plus ! » a poursuivi Lucie Lucas, s’en prenant ensuite directement à Victoria Abril.



« Hein Victoria… tu veux qu’on parle de tes nombreuses agressions y compris sexuelles envers tes partenaires? A y réfléchir, je ne suis pas surprise que tu ai signé ce torchon… tu flippes toi aussi et à y réfléchir tu as bien raison. Ça suffit le délire »

Les accusations de Lucie Lucas ont fait réagir de nombreuses personnes sur Instagram, ses commentaires ayant reçu beaucoup de likes et réactions. La comédienne a ensuite réagi en direct sur France Info et a donné quelques précisions.

« Les violences sexuelles dont je l’accuse n’ont pas été tournées contre moi. Mais c’est des choses dont j’ai été témoin. (…) Je me suis permis ça parce que c’est ma maman de cinéma et je me suis sentie profondément trahie et abandonnée pour elle » a-t-elle expliqué.







