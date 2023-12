Star Academy du 3 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 3 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de samedi pour les élèves. Les académiciens arrivent sur le plateau du prime pour une journée de répétitions.





Marlène s’occupe de l’échauffement vocal des élèves sur des chants de Noël. Les élèves répètent ensuite l’hymne avec l’orchestre philharmonique dirigé par Matthieu Gonet.







Axel et Julien répètent leur duo sur « Le temps des cathédrales ». Et en coulisses, le grand-père de Lénie se prépare pour lui faire une petite surprise sur « La Boheme » de Charles Aznavour. Lucie le fait répéter.

En coulisses, Victorien et Margot se vannent pendant que Pierre essaie les chaussures à talons de Djébril. Héléna rencontre Charlotte Cardin, elle lui avoue qu’elle ne connaissait pas sa chanson.



Place ensuite aux répétitions du medley de Mika, le chanteur les rejoint. De son côté, Joe vient rebooster et rassurer les trois nommés avant le début du prime. Candice a peur de partir.

Le prime commence. Après l’hymne, Carla partager un duo avec Chimène Badi. Après son duo avec Axel sur « Le temps des cathédrale », Julien s’en veut. Il n’est pas content de lui.

Slimane vient voir les élèves dans les coulisses. Il prend le temps de leur parler. Sur scène, Lénie a la surprise de la venue de son grand-père, elle est très émue.

Place au tableau de Margot, puis à Pierre sur « L’hymne à l’amour ».

A l’heure du verdict, Candice est sauvée par le public et les académiciens sauvent Djébril. Victorien est donc éliminé. Retour dans le bus, Margot est affecté après avoir voté contre Victorien.

Les élèves rentrent au château, qui découvrent qu’on leur a tout décoré pour Noël. Le château est illuminé à l’extérieur, un calendrier de l’avent est installé dans la cuisine et un gigantesque sapin est dans le salon !

On découvre ensuite quelques images du débrief de dimanche après-midi. Matthieu Gonet est aux côtés de Cécile et les félicite pour ce prime. Il leur dit que parmi leur promo, rien n’est joué et on ne peut pas savoir qui va gagner.

Le débrief commence avec la prestation de Julien avec Slimane. Cécile l’a trouvé incroyable, elle lui dit un grand bravo. Matthieu pense qu’il peut aller encore plus loin. On poursuit avec Lénie et Héléna sur « Fireworks ». Cécile n’a pas senti Lénie à l’aise vocalement. Matthieu Gonet pense aussi que Lénie pouvait mieux faire, elle laisse échapper des larmes. Il rappelle la difficulté et la trouve remarquable à son âge.

La suite du débrief, c’est dans la quotidienne de lundi !

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 3 décembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.