C dans l’air du 25 janvier 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 25 janvier 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 25 janvier 2024 : le sommaire

⚫ Ce soir, Louis Colart, journaliste au pôle Enquêtes du Soir et co-auteur de « Qatargate » aux éditions Harper Collins, sera l’invité de Caroline Roux. L’affaire du Qatargate a éclaté pendant le Mondial de rugby en 2022 au Qatar. Dans leur enquête chez Harper Collins, Louis Colart et Joël Matriche explorent ce scandale de corruption impliquant des parlementaires de différentes tendances politiques et nationalités, mettant en lumière les mécanismes de cette organisation clandestine et de trafic d’influence au cœur de l’Europe.

Le point de départ de cette affaire remonte à cinq ans avant le Mondial de football 2022, lorsque le Qatar s’est retrouvé isolé face à une coalition dirigée par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite (rejointe par le Bahreïn et l’Égypte), imposant un blocus diplomatique et économique. À partir de ce moment, un réseau s’est formé au sein des institutions européennes, impliquant un lobbyiste, plusieurs parlementaires européens, et des assistants parlementaires travaillant clandestinement pour influencer les décisions du Parlement européen en faveur du Qatar.



⬛ Un conflit entre l’OTAN et la Russie dans les huit prochaines années est un scénario sérieusement envisagé par plusieurs pays européens. Le ministre allemand de la Défense a averti que les menaces constantes du Kremlin devraient être prises au sérieux, évoquant la possibilité d’une attaque russe contre un pays de l’OTAN dans les cinq à huit prochaines années. La Norvège et la Pologne ont également exprimé leur inquiétude, estimant que les pays de l’OTAN à la frontière orientale disposent de seulement trois ans pour se préparer à une éventuelle confrontation.

Les responsables polonais soulignent la nécessité de renforcer les capacités militaires à l’est de l’Alliance pour dissuader la Russie. Les déclarations du président du Comité militaire de l’OTAN indiquent une préparation nécessaire en cas d’attaque, soulignant l’importance de la préparation de la société civile pour faire face à une éventuelle crise.

Les inquiétudes de l’OTAN et des pays européens sont alimentées par la réorientation de l’économie russe vers l’industrie de l’armement, avec un accroissement significatif de la production malgré les sanctions. La Russie prévoit d’allouer près d’un tiers de son budget 2024 aux dépenses militaires, atteignant ainsi des niveaux comparables à l’époque de l’Union soviétique.

Le Kremlin cherche à traduire sa supériorité en termes d’effectifs et de munitions en avancées sur le champ de bataille, tandis que l’aide aux alliés de Kiev diminue. Les échéances électorales aux États-Unis et en Europe ajoutent une dimension supplémentaire aux préoccupations.

Dans cette montée de tensions, la Russie cible la France avec des cyberattaques et de fausses informations. Des allégations de frappes russes causant la mort de prétendus « mercenaires français » ont été démenties par la France, qui dénonce une manipulation. Les tensions entre Paris et Moscou se sont intensifiées avec la crise au Sahel et les manifestations hostiles à la France en Afrique, alimentées par l’influence russe de la milice Wagner.

La question qui se pose est de savoir si les Européens doivent se préparer à une guerre contre la Russie, alors que des questions subsistent sur le crash d’un avion militaire russe près de la frontière ukrainienne et que la France demeure la cible privilégiée des actions russes, notamment dans la guerre de l’information.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 25 janvier 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.