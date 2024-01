Ça commence aujourd’hui du 11 janvier 2024 : sommaire de l’émission en direct

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 11 janvier 2024, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme tous les jours, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui et durant toute la semaine, Faustine sera en direct.





Attention, changement d’horaire cette semaine ! Rendez-vous dès 13h40 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 11 janvier 2024, le sommaire

Nous avons tous en tête le visage de la petite Maëlys, 8 ans et celui d’Arthur Noyer, 23 ans. Ces deux affaires semblaient à l’origine n’avoir rien en commun, mais elles ont vite été reliées par un seul et même homme : Nordahl Lelandais.

Ce jeudi à 13h40 sur France 2, Faustine Bollaert reviendra sur cette affaire avec les proches d’Arthur et Maëlys.

Présentation vidéo de Ça commence aujourd’hui du 11 janvier 2024



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez « Ça commence aujourd’hui » ce jeudi en direct dès 13h40 sur France 2.