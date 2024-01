Star Academy : les profs sortent du silence après l’élimination de Lénie

Publicité





A la surprise générale, c’est Lénie qui a été éliminée de la Star Academy samedi dernier, à l’issue de votes particulièrement serrés entre elle et Axel. La jeune femme était abasourdie, tout comme les professeurs et bon nombre de téléspectateurs.





Certains professeurs sont sortis du silence et se sont exprimés sur les réseaux sociaux.







Coach Joe, attendu au château ce matin pour un cours de sport avec les demi-finalistes, a mis un joli message pour Lénie sur Instagram.

« Après avoir digéré ce prime, je voulais dire que sans toi Lénie, la Star Ac ne sera plus la même. Le château ne sera plus le même, mes cours de sport ne seront plus les mêmes. Mais le plus important c’est que toi aussi tu ne seras plus jamais la même !! Une petite fille est rentrée, une artiste est sortie. Une nouvelle aventure commence pour toi, hâte de voir la suite » a-t-il écrit en story.



Lucie Bernardoni, a elle aussi publié un long messages pour Lénie.

« Lénie est une jeune artiste de 18 ans qui n’a cessé de travailler sans relâche pendant 10 semaines, je dis bien sans relâche. Toujours souriante, aimante, professionnelle, avec le coeur sur la main. Drôle et bienveillante tous les jours, (…) attentionnée et douce, forte, très forte » a écrit la répétitrice de la Star Academy.

« La vie lui ouvre les bras, celle d’après comme on dit de cette vie qui commence après le château. (…) Cette génération doit assumer l’amour virtuel mais aussi la haine gratuite. Vous êtes nombreux à la soutenir, très nombreux. Retenons l’amour » a-t-elle poursuivi.

Sondage Star Academy nominations semaine 11, qui doit rester ?