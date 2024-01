Yanis Marshall annonce porter plainte contre Bruno Vandelli

Publicité





Yanis Marshall, l’ex professeur de danse de la Star Academy, a annoncé ce jeudi sur Instagram porter plainte contre le chorégraphe Bruno Vandelli pour agression sexuelle sur mineur. Yanis avait 14 ans au moment des faits.





« Cela fait plusieurs années que les faits dont j’ai été victime à l’âge de 14 ans me hantent, me détruisent et me plongent dans une véritable détresse » a déclaré Yanis Marschall.







« Je sais que je ne suis malheureusement pas le seul dans cette situation. J’ai eu beaucoup de mal à m’exprimer à ce sujet mais maintenant je suis prêt. Je dois agir pour moi et je pense aussi aux autres » a-t-il poursuivi.

Le professeur de danse emblématique de la Star Academy 2022 a affirmé que douze autres jeunes hommes auraient également été victimes. Mercredi soir, Yanis Marshal a sollicité ses abonnés en lançant un appel à témoins, déclarant : « J’ai établi un contact avec 12 garçons qui ont subi des agressions. Cela perdure depuis environ 30 ans. Je suis ouvert à recueillir tout témoignage. »



En juin dernier, lors d’une entrevue sur C8 avec Jordan Deluxe, il révélait avoir été victime de violences sexuelles lorsqu’il était plus jeune, provenant d’une personne liée au monde de la danse. Il n’a pas fourni de détails supplémentaires sur l’identité de cette personne. À ce jour, Bruno Vandelli n’a pas encore répondu à ces accusations.