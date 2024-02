« Coup de foudre en cuisine » : votre téléfilm ce 26 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre en cuisine » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 26 février 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre en cuisine ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre en cuisine » : l’histoire, le casting

Anna Wells, la seconde de Dean, l’animateur et chef d’une émission culinaire, se retrouve dans une situation délicate lorsqu’un tournage au Portugal est compromis par l’absence de Dean, qui refuse de signer son nouveau contrat. Afin de maintenir le planning, Anna décide de prendre le relais et de tourner les premières séquences, bien que cela la mette mal à l’aise. Lucas, le directeur d’un grand marché de producteurs au Portugal, s’efforce de lui faire découvrir les meilleurs produits et lieux de tournage, tout en lui dévoilant les charmes du pays.

Cette initiative contrarie Josh, le caméraman de l’équipe et meilleur ami d’Anna. Après une première expérience de tournage désastreuse, Anna propose un nouveau format d’émission où elle sortirait des cuisines, allant jusqu’à cuisiner la pêche du jour sur un bateau. Son naturel et son aisance déconcertants pourraient bien faire de l’ombre à la star de l’émission, qui finit par réapparaître et renvoie Anna suite à cette proposition audacieuse.

Avec : Heather Hemmens (Anna), Luke Mitchell (Russ), Amy Louise Pemberton (Hope), Johnna Dias-Watson (Brooklyn)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’amour au menu ! ».

« L’amour au menu ! » : l’histoire et le casting

Le chef d’une modeste ville décide de se faire passer pour son frère jumeau, qui est chef dans une grande ville, afin de participer à un concours culinaire. Au cours de l’événement, il développe des sentiments amoureux envers la femme responsable de la compétition.

Avec : Jeremy Jordan (Josh), Jessica Lowndes (Meg), Callum Blue (Henri Vermeiren), Edward De Gaetano