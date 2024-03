Danse avec les Stars : un gros clash entre 2 stars en coulisse ?

Publicité





Alors que c’est hier soir que TF1 diffusait le quatrième prime de « Danse avec les Stars », enregistré il y a deux semaines, c’est la chanteuse Coeur de Pirate qui a été éliminée. Mais si l’on en croit les révélations de Clément Garin ce samedi sur X, un énorme clash a éclaté dans les coulisses la semaine dernière entre deux stars du programme !





En effet, selon lui, une violente dispute a éclaté entre la chanteuse Natasha St-Pier et l’humoriste Inès Reg.







Inès n’aurait pas apprécié une blague de Natasha et les choses auraient mal tourné. A tel point pour qu’Inès Reg serait allée jusqu’à exiger « de ne plus avoir aucun contact avec Natasha St-Pier » et que « la production redouterait énormément un face-à-face Natasha/Inès et espèrait qu’il n’y en aura aucun dans les émissions à venir ».

Fabien Randanne, journaliste chez 20 Minutes, ajoute qu’Inès aurait également refusé de tourner un portrait avec Keiona, « pour des raisons d’image ».



Info ou intox ? Pour l’instant, ni Inès ni Natasha n’a commenté cette rumeur.