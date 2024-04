Demain nous appartient du 3 avril : l'étrange témoignage de la femme de Maxence... (résumé + vidéo épisode 1657 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 3 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1657 de DNA – La femme de Maxence vient témoigner au commissariat ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Joséphine Gasquet a été agressée et livre un témoigne étrange…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 3 avril 2024 – résumé de l’épisode 1657

Joséphine Gasquet est au commissariat avec Raphaëlle pour témoigner suite à son agression d’hier soir. Martin recueille son témoignage mais on peut dire qu’elle n’a pas grand chose à raconter… Elle ne se souvient pas du lieu et affirme qu’elle ne pourrait pas reconnaitre son agresseur… Ellel parle d’une femme châtain avec un manteau noir. Elle est convaincue qu’il s’agit de l’une des maitresses de Maxence !

Pendant ce temps là, Lisa réussit à obtenir la libération d’un proche. Au lycée, la vérité est révélée grâce à l’intervention de Bastien, tandis que Nathan déploie une stratégie audacieuse.

VIDÉO Demain nous appartient du 3 avril 2024 – les premières minutes de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.