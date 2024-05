13h15 le dimanche du 12 mai : au sommaire aujourd’hui

Publicité





Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec l'épisode 4 de la série « L'assiette française ».





« 13h15 le dimanche » du 12 mai 2024 : le sommaire

Cette série inédite explore le parcours vers l’excellence culinaire ainsi que l’impact de la gastronomie française. Comment les chefs, les apprentis et les producteurs contribuent-ils quotidiennement à promouvoir la gastronomie française et à réinventer son héritage ? Quels défis les cuisiniers d’aujourd’hui et de demain doivent-ils relever ? Au-delà de la cuisine, cette série aborde des thèmes tels que l’écologie, la société et l’économie, tout en accordant une importance particulière aux récits, à l’aspect humain et à l’humour.

Les équipes de « 13h15 le dimanche » ont rencontré ces héros qui s’efforcent de maintenir et de moderniser en permanence le savoir-faire français en matière de gastronomie.



À Marseille, Alexandre Mazzia, chef trois étoiles Michelin, fait partie des trois chefs sélectionnés pour élaborer les menus des 15 000 athlètes olympiques cet été à Paris, un défi pour cet ancien joueur de basket.

Christophe Dufossé, chef étoilé, cherche à atteindre l’équilibre financier dans son restaurant Le Château de Beaulieu à Busnes, dans le Pas-de-Calais. Il a décidé de mettre ses cuisiniers au défi : au lieu de travailler côte à côte, ils vont s’affronter en face à face lors d’une compétition.

Laetitia Visse est en mission : elle vise à changer les pratiques en matière de prévention des violences en cuisine. En tant que propriétaire du restaurant La Femme du boucher à Marseille, elle adopte une approche radicalement différente : toutes les décisions sont prises de manière concertée.