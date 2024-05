C à vous du 30 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 30 mai 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Élections européennes, assurance-chômage, soutien à l’Ukraine, guerre à Gaza… Le Premier ministre Gabriel Attal est l’invité de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Ricardo Silva, chef exécutif du restaurant “Onor” à Paris



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Booder, , pour le spectacle “Booder is back”

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Elodie louvel, en lice pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en pentathlon moderne; et Raphaël Domjan, inventeur du Solarstratos

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 30 mai 2024 à 19h sur France 5.