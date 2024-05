Ici tout commence du 15 mai : Kelly perd le contrôle et dérape ! (résumé + vidéo épisode 925 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 15 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 925 – Kelly va totalement perdre le contrôle et déraper ce soir dans votre série « Ici tout commence ». La fille de Laetitia risque sa place à la Coupe de France !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 15 mai 2024 – résumé de l’épisode 925

A la Coupe de France, Salomé et Kelly sont entrain de travailler en cuisine quand la cheffe Lenglart dérape et provoque encore une fois Kelly… Celle-ci perd totalement le contrôle et explose ! Elle frappe la cheffe et Benoit Delobel doit intervenir ! Le président du jury recadre Kelly et la met en garde : au prochain dérapage elle sera virée !

Kelly découvre enfin la vérité. Pendant ce temps, à l’institut, Vic explore différentes méthodes de cuisine pour trouver la meilleure. Et Stanislas est surpris de découvrir les multiples facettes d’Alice !



Ici tout commence du 15 mai 2024 – extrait vidéo

