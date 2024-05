Ici tout commence spoiler : Teyssier recadre Kelly qui... (vidéo épisode du 17 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Kelly va affronter la cheffe Lenglart en demi-finale de la Coupe de France dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais la cheffe Lenglart aurait-elle toujours de l’emprise sur Kelly ? Pas impossible… Teyssier va sérieusement recadrer Kelly !











Et pour cause, dans quelques jours, alors que la demi-finale bat son plein, Kelly et Lenglart doivent chacune saboter le plat de leur adversaire. Si Lenglart choisit de monter la température du four de son adversaire, Kelly fait un choix surprenante… Elle presse simplement un pamplemousse au dessus de sa casserole !

Teyssier ne comprend pas et trouve Kelly trop gentille… Il la recadre ! Teyssier lui dit d’arrêter de se faire bouffer mais Kelly lui assure qu’elle sait ce qu’elle fait.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 928 du 17 mai 2024, Kelly trop gentille avec Lenglart

