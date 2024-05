Koh-Lanta : qui a été éliminé ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay 21 mai 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 14 du mardi 21 mai 2024 – C’est parti pour l’épisode 14 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de David, c’est la dernière ligne droite avant la grande finale et l’orientation !





David rejoint le camps du jury finale alors qu’Amri tente de se réconcilier avec Sébastien. Mais un message inattendu perturbe les aventuriers : ils vont quitter leur camps pour s’installer ailleurs !







Denis accueille les aventuriers pour le jeu de confort, et surprise : le gagnant pourra passez un moment unique avec un proche ! Place au parcours en 5 étapes. Julie est la première éliminé, elle donne sac à Sébastien. Léa est éliminée et charge Meïssa. Pauline est éliminée, elle donne son sac à Amri. Amri est à son tour éliminé, Sébastien et Meïssa sont finalistes ! Ils sont à égalité mais Amri donne ses sacs à Sébastien. Et c’est une victoire de Meïssa !

Meïssa part avec son père dans un petit coin de paradis. Et Meïssa récupère un indice sur un collier d’immunité. Denis annonce ensuite à tout le monde qu’un cyclone va arriver. Voilà pourquoi ils vont changer de campement et s’installer dans une baie beaucoup plus protégée. Et on leur a déjà fait une cabane !



Les aventuriers arrivent donc sur leur nouveau camps, ils découvrent la cabane, trouvent l’eau et accrochent leur bannière. Pendant ce temps là, Meïssa et son père savourent. Il ouvre ensuite son indice pour le collier et ils vont se coucher.

Sur le camps, c’est une nuit très compliquée avec le passage du cyclone. A l’inverse, Meïssa a passé une belle nuit et savoure un délicieux petit déjeuner. Il rejoint ensuite les autres pour l’épreuve d’immunité. Sur le camps, ils découvrent un miroir et une balance pour voir leurs changements physiques. Sébastien a perdu 11 kilos, Pauline a perdu 10 kilos, Léa 8 kilos, Julie 7 kilos, Amri 13 kilos.

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit de la toute dernière avant l’orientation, la gagne est donc synonyme de finale ! Il s’agit de placer 4 boules en haut d’un plan incliné. Et c’est une victoire de Meïssa avec une large avance ! Les autres jouent ensuite pour ne pas perdre car le dernier aura une voix de plus au conseil contre lui. Sébastien est encore 2ème, suivi par Léa, Pauline, et Julie. Amir est dernier et très loin des autres !

De retour sur le camps, Meïssa cherche quand même son collier d’immunité. Ça fait peur à Sébastien, qui décide de chercher aussi. Il est placé à un endroit en pleine vue, Meïssa galère. Pauline et Amri l’aident ! Amri le trouve et le donne à Meïssa. Il découvre que c’est un collier sans pouvoir de protection, le collier maudit ! Il va pouvoir l’offrir à quelqu’un qui aura une voix contre lui. Meïssa veut le donner à Sébastien.

Et les finalistes de Koh-Lanta sont…

Place au dernier conseil avant la finale. Sébastien et les filles sont convaincus qu’Amri bénéfice du collier de Meïssa ! Ça sauve Amri et du coup ça se joue entre Sébastien et Julie. Et après que Meïssa lui ait remis le collier maudit, c’est finalement Sébastien qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce 21 mai 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 28 mai, pour suivre l’épisode 15 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».