Les 12 coups de midi, date et détails sur l’élimination d’Emilien – C’est le mois prochain qu’Emilien devrait éliminé du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ».





En effet, selon Chasseur d’Etoile sur YouTube, c’est autour du 9 juin 2024 qu’aura lieu l’élimination d’Emilien sur votre petit écran. Il faudra donc patienter encore un peu ! Vous voulez savoir comment il va se faire éliminer ? On vous dit tout !







Emilien devrait être éliminé sur un duel lors du « Coup par coup », face à une certaine Valérie.

D’ici là, Emilien aura déjà dépassé Bruno et pris la 1ère place des plus grands Maîtres de Midi et devrait repartir avec plus de 1,1 million d’euros de gains.



Attention toutefois, sur le réseau social X, Clément Garin a balancé une info contraire hier. Selon lui, Emilien n’aurait toujours pas été éliminé sur les tournages. Reste donc à savoir qui a la bonne info ! Réponse début juin sur TF1.