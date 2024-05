« Les malheurs de Ruby » : ça continue ce 24 mai sur TF1 (histoire et interprètes)

Publicité





« Les malheurs de Ruby » : histoire et interprètes des téléfilms sur TF1 ce vendredi 24 mai 2024 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, la chaîne vous propose leux derniers volets de la saga « Les malheurs de Ruby ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Les malheurs de Ruby : D’or et de lumière » : l’histoire, les interprètes

Ruby retrouve sa chère maison d’enfance dans le bayou, fermement décidée à commencer une nouvelle vie avec son bébé, Perle. Paul est là pour la soutenir, comme toujours.



Publicité





Avec : Ty Wood (Beau), Raechelle Banno (Ruby)

Et à 15h40 « Les malheurs de Ruby : Joyau caché »

Perle, la fille de Ruby et Ben, est désormais une brillante jeune femme de 18 ans qui rêve de devenir médecin. Elle a deux petits frères jumeaux de 11 ans, Pierre et Jean. Depuis l’enfance, elle est hantée par un cauchemar récurrent : le visage flou d’une personne noyée. Chaque fois qu’elle interroge sa mère sur leur passé dans le bayou, Ruby la fait taire, craignant de réveiller de vieux démons et d’attirer le malheur. Nina, la gouvernante qui a été une confidente pour Ruby dans sa jeunesse, décède subitement. Elle avait quelque chose d’important à révéler à Ruby, mais cette dernière arrive trop tard. Ruby est dévastée.

Avec : Jennifer Laporte, Karina Banno (Giselle)