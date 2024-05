« Mariés au premier regard » du 13 mai 2024 : l’épisode 9 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 13 mai 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Romain et Clémence, Marie et Jérémy, Loïc et Ophélie, ainsi que Laurie et Jean-Nicolas.





« Mariés au premier regard » du 13 mai, au programme ce soir

Jérémy et Marie débutent leur voyage de noces d’une drôle de façon : dans l’avion qui les mène au Maroc, Jérémy accepte d’être surclassé et voyage en première classe sans sa femme ! Mais contre toute attente, Marie ne lui en veut pas et semble totalement sous le charme de son mari… Et ils vont passer très vite le cap d’une relation intime.

Romain s’apprête à découvrir sa future femme, Clémence. Ils ont une forte compatibilité, mais seront-ils suffisamment charmés pour dire oui au premier regard ?



Ophélie et Loïc se retrouvent pour la première fois depuis qu’ils ont repris leur vie quotidienne. Ils ne se sont quasiment pas contactés depuis la fin du voyage de noces et c’est l’incompréhension qui règne. Mais Loïc est aux petits soins et une bonne communication va les rapprocher.

Les experts annoncent à Philippe et Jean-Nicolas qu’ils ne pourront pas se marier ensemble. Ils n’ont pas trouvé de femme compatible pour Philippe ! Et c’est avec Laurie que Jean-Nicolas va se marier. Ils se préparent tous les deux pour leur mariage à Gibraltar. Ils doivent l’annoncer à leurs proches et choisir leurs tenues… Laurie a peur et se réfugie derrière l’humour.

"Vous croyez au destin Clémence ?"

