Mask Singer : qui est sous le masque de la Geishamurai ? Les indices !

Mask Singer saison 6 les indices sur la Geishamurai – C’est ce soir qu’aura lieu le 3ème prime de la nouvelle saison de « Mask Singer ». Les 8 costumes encore en compétition vont s’affronter, et parmi eux il y a la Geishamurai. Qui se cache sous le costume ? Faisons le point sur les indices.





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Chantal Ledesou, Laurent Ruquier et Inès Reg.







Mask Singer saison 6 : quelle célébrité se cache sous la Geishamurai ?

Zoom sur le costume de la Geishamurai. Chez Stars-Actu comme parmi les enquêteurs, ce costume nous a complètement perdu ! Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup pense à Florent Mothe, chanteur bien connu pour la comédie musicale « Mozart, l’opéra rock », qui a collaboré avec Elodie Frégé et a vécu au Canada.

Indice n°1 : « J’ai débuté ma carrière en France avant de partir Outre-Atlantique »

Indices donnés sur le prime 1 :

– la Geishamouraï a le sang chaud bien qu’elle vienne des pays froids

– elle est discrète, rapide, fière et élégante

– c’est un être solitaire et avance seule furtivement, mais ça n’a pas toujours été le cas

– bande, armée et double maléfique n’étaient jamais très loin

– elle sait rester fidèle

– l’essentiel pour elle est de faire le show



Indices visuels : une épée, une couronne, une banane coupée en deux, Elodie Frégé, un chaudron, un micro, un petit poste de radio

Propositions des enquêteurs : Bradley Cooper, Michal, Stéphane Rousseau, la maman de Kev Adams

La dernière prestation de la Geishamurai sur « J’en rêve encore » de Gérald de Palmas

Ces indices vous aident t-ils ? Savez-vous qui se cache sous le masque de la Geishamurai ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 17 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.