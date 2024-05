Plus Belle La Vie spoilers : Yaël retrouvé, Blanche arrêtée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 27 au 31 mai 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 27 au 31 mai 2024 – Qu’est-ce qui vous attend au Mistral la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que le Mistral se mobilise pour retrouver le petit Yaël.







En effet, le fils de Barbara a été enlevé et la cheffe du Mistral est effondrée. Mais la police est mobilisée et grâce à coup de pouce de Morgane qui repère un détail capital, ils découvrent que c’est la directrice de la crèche qui a enlevé Yaël ! Le petit garçon est retrouvé et rendu à sa mère.

L’enquête sur les ossements retrouvés dans la cave de Barbara et Abdel se poursuit. Et Blanche cache un secret, elle va même jusqu’à mentir à la police pour le protéger ! Elle va finalement être arrêtée et interrogée au commissariat. Que cache-t-elle ? Y a-t-il un lien avec François ?



Quant à Jean-Paul, il pense avoir réglé le problème de harcèlement scolaire de Lucie mais l’adolescente ment. Elle est terrifiée, Michaël a été violent et l’a menacée…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 27 au 31 mai 2024

Lundi 27 mai 2024 (épisode 101) : Le compte à rebours est lancé pour les policiers tandis que les Mistraliens s’organisent pour soutenir Barbara dans sa terrible épreuve.

Mardi 28 mai 2024 (épisode 102) : Samuel prend conscience de la violence des effondrements. Riva continue à s’entêter, mais pas pour les raisons auxquelles pense Thomas. Au collège, Lucie est sous pression.

Mercredi 29 mai 2024 (épisode 103) : Blanche est interrogée par les policiers tandis qu’Apolline débute son stage au cabinet avec Ulysse. Riva refuse d’écouter Thomas et poursuit son entêtement.

Jeudi 30 mai 2024 (épisode 104) : Blanche fait de nouvelles révélations aux enquêteurs, pendant qu’au cabinet médical, Léa et Riva sont en profond désaccord. Entre Apolline et Ulysse, ça démarre sur les chapeaux de roues !

Vendredi 31 mai 2024 (épisode 105) : Ariane est confrontée au passé de Zoé. C’est l’effervescence au Mistral avec un invité surprise à la fête des voisins, ainsi qu’un mystérieux paquet de cigarettes…

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 27 au 31 mai 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…