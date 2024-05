Quotidien du 16 mai 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 16 mai 2024, les invités – Ce jeudi soir sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 16 mai 2024

➤ Laurent Lafitte et Joséphine Japy pour « Tapie », lauréat BAFTA TV 2024

➤ Artus, Marie Colin et Sofian Ribes pour le film « Un p’tit truc en plus », en ce moment au cinéma



Synopsis : Pour éviter d’être capturés par la police, un fils et son père en fuite se retrouvent contraints de se réfugier dans un centre de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Ils doivent se faire passer pour un résident et son accompagnateur spécialisé afin de se camoufler. Ce qui commence comme une tentative désespérée pour échapper à la justice se transforme rapidement en une expérience humaine inattendue, riche en défis et en découvertes, qui bouleversera leur vie à jamais.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 16 mai 2024 à 19h25 sur TMC.