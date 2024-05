The Voice comeback : avec quel talent Camille Lellouche sera-t-elle en demi-finale ? Réponse !

Publicité





L’ultime épisode de « The Voice Comeback » a été mis en ligne ce mardi matin sur TF1+. On sait désormais avec quel talent Camille Lellouche va intégrer la compétition samedi en demi-finale de The Voice.





Vous voulez savoir quel talent Camille Lellouche a choisi ? Réponse !







Cette année, Camille Lellouche avait la possibilité de sauver 8 talents en leur offrant une seconde chance pour revenir dans la compétition et tenter de remporter la saison 2024 de « The Voice ».

Au fil des épisodes de « The Voice Comeback » diffusés sur TF1+, Camille Lellouche a dû faire des choix. En finale, il ne lui restait que deux talents : Shanys, ancien talent de l’équipe de Zazie et Mewhy, ancien talent de l’équipe Mika, tous deux sauvés par Camille Lellouche après Les Cross Battles.



Et à l’issue de cet ultime épisode de The Voice Comeback », Camille a choisi d’emmener Shanys en demi-finale de The Voice !