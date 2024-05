Tournée Star Academy : Pierre Garnier malade, il va manquer 2 concerts !

Publicité





C’est la déception pour de nombreux fans de la Star Academy, qui ont des places pour les concerts de ce jeudi et vendredi au Mans. En effet, Pierre, Garnier, le grand gagnant de la saison 2023, est malade et vient d’annoncer qu’il ne pourrait pas chanter sur ces deux dates !











« Malheureusement… si j’ai réussi à assurer le show hier soir à Caen, ma voix est fragilisée et les médecins que j’ai consulté m’ont indiqué que je devais impérativement ne pas chanter ces 2 prochains jours … je ne serai donc, à mon grand regret, pas présent sur scène ce soir et demain soir » a annoncé Pierre sur Instagram ce jeudi.

« Je suis triste et frustré de ne pas pouvoir être avec vous mais je dois me rendre à l’évidence que ceci est essentiel pour pouvoir revenir en meilleure possession de mes moyens vocaux et continuer à vous donner chaque soir autant de ma personne. Ne vous inquiétez pas, le spectacle sera bien sûr assuré avec toute l’énergie et le talent de cette merveilleuse équipe du Star Academy Tour. J’espère vous retrouver au plus vite les Manceaux et Mancelles et serai de retour samedi à Caen »

Pierre Garnier va donc manquer les deux concerts programmés au Mans et on imagine que la déception va être grande pour les fans présents sur ces deux dates. Il devrait être de retour dès samedi à Caen, où deux concerts sont prévus.



