Tropiques Criminels du 24 mai : la suite de la saison 5 ce soir sur France 2 (extrait vidéo)

Tropiques Criminels du 24 mai 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 5 inédite de la série « Tropiques Criminels ». Au programme aujourd’hui, un seul épisode inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 24 mai 2024 : vos épisodes

Épisode 6 – Pointe des Cerisiers

Un homme est retrouvé mort chez lui, couvert de morsures de plusieurs araignées arrivées par colis. Il semble que toute sa famille était visée, car sa femme dirige une association luttant contre le trafic d’animaux sauvages. Après avoir enquêté sur la piste des trafiquants, Mélissa et Gaëlle se tournent vers le voisin de la victime, dont la femme est décédée quelques années plus tôt dans des circonstances similaires.

Saison 3 – Épisode 6 « Ducos » (rediffusion)

Sophie Daher, une jeune vidéaste spécialisée dans l’occulte, dont la chaîne sur internet connaît une grande popularité, a été retrouvée morte étouffée dans une maison abandonnée depuis les années 1990. La veille au soir, cette journaliste réalisait seule un reportage dans cette vaste demeure supposément hantée. Les soupçons se tournent rapidement vers Laurence Vigo, une voyante que Sophie cherchait à démasquer. Selon Elsa Montlouis, une des clientes de Vigo, c’est un dorlis, un esprit malveillant qui attaque les femmes la nuit, qui aurait assassiné Sophie Daher.

Tropiques Criminels, présentation de la saison 5

Après avoir échappé de peu à la mort, Gaëlle a pris la décision radicale de rompre tout lien avec la police, optant pour une retraite au sein d’une communauté post-hippie retirée du tumulte du monde. Cependant, lorsque la vie de Thaïs est menacée, Gaëlle se voit confrontée à la nécessité de réintégrer la société et de reprendre son ancien métier de policière.

Pendant ce temps, Melissa renoue avec sa grand-mère Clarisse dans le cadre d’une enquête. Pour Clarisse, les défis auxquels Melissa fait face découlent de sa rupture avec son passé, son histoire et ses racines martiniquaises. Ainsi, Melissa entreprend un voyage pour renouer avec sa culture et son île natale, cherchant avant tout à trouver la paix intérieure nécessaire pour faire face au deuil de sa mère, qui s’est suicidée lorsqu’elle était enfant.

Le casting

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Antoinette Giret (Chloé), Benjamin Douba Paris (Lucas), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

« Tropiques Criminels », la saison continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.