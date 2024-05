Un Si Grand Soleil spoiler : Arnaud en prison, Thaïs fait un choix (résumé épisode du 29 mai 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1405 du 29 mai 2024 – C’est la fin pour Arnaud dans votre feuilleton de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, après qu’il ait avoué le meurtre de son père, Arnaud va être envoyé en prison !

Avant son incarcération, il se retrouve une dernière fois devant Thaïs et lui demande pardon…











Publicité





Mais il a tenté de tuer Thaïs, qui serait morte si Manu n’était pas arrivé à temps ! Thaïs lui dit qu’il est malade et qu’il doit se faire soigner. Arnaud se retrouve ensuite face à Cécile, qui lui annonce qu’il risque la prison à perpétuité pour avoir tué Philippe avec préméditation. Il est mis en examen pour assassinat et tentative d’assassinat, et il n’héritera pas de son père. Tout revient finalement à Anne.

De son côté, Thaïs pense toujours à son orientation après le bac. Et en sortant du commissariat, elle voit une affiche qui annonce que la police recrute… Thaïs confie à Sabine qu’elle a envie d’être policière et de se sentir utile !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité éclate, Janet sous le choc, les résumés jusqu’au 31 mai 2024



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici