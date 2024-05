« Une star à domicile » : votre téléfilm ce 15 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une star à domicile » : l’histoire, le casting

Nick, un chanteur qui a autrefois brillé sur la scène musicale, voit sa carrière décliner ces dernières années. Lors d’un concert à Salt Lake City, il croise la route de Summer, une de ses admiratrices avec qui il entretient une correspondance par mail et téléphone depuis un certain temps, bien qu’ils ne se soient jamais réellement rencontrés.

Avec : Alexa PenaVega (Summer Rivera), Carlos PenaVega (Nick Mendez), Ivonne Coll (Grand-mère Rivera), René Rivera (Antonio Rivera)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre en talons aiguilles ».

« Coup de foudre en talons aiguilles » : l’histoire et le casting

Lauren, la petite-fille d’une éminente rédactrice de mode, est une jeune femme remarquablement organisée, méthodique dans la planification de sa vie. Bien qu’elle réside à Seattle depuis trois ans, elle éprouve une aversion profonde pour cette ville. Son emploi dans un magazine de mode ne lui apporte pas la satisfaction espérée, se retrouvant confinée au rôle de responsable du dressing, incapable de gravir les échelons vers le poste de rédactrice tant désiré. Après trois années de déception à ne pas réussir à s’épanouir à Seattle, elle prend la décision radicale de tout abandonner pour retourner dans sa ville natale, Scottsdale, où elle envisage de travailler dans la comptabilité avec ses parents. Cependant, lorsqu’un déménageur particulièrement charmant lui propose un défi inattendu, tout semble changer. Il lui propose un pari : s’il ne parvient pas, d’ici à son départ dans neuf jours, à lui faire découvrir trois aspects de Seattle qu’elle appréciera, il lui offrira ses services de déménagement gratuitement. Pendant ce temps, Rob consacre ses instants libres à entraîner une équipe de baseball junior, aspirant à les mener vers des compétitions de haut niveau. Mais leur rêve est compromis lorsque leur sponsor potentiel se désiste, laissant le financement de leur projet en suspens.

Avec : Kat Graham (Lauren), Kendrick Sampson (Rob), Jordan Claire Robbins (Zoe), Miranda Edwards (Julia)