The Voice : Alphonse sera bien présent sur la tournée mais...

Alphonse, le grand gagnant de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix », fait polémique depuis qu’il a refusé le single que lui avait écrit sa coach, Zazie. Et alors que Clément Garin affirmait qu’il était écarté de la tournée, la production de The Voice a démenti.





Alphonse, qui n’a que 17 ans, passe son bac et va donc manquer les premières dates de la tournée The Voice. Mais la production assure qu’il sera présent à partir du 15 juillet.







« Le temps pour lui de terminer le bac, de prendre un peu de vacances et vous le retrouverez sur les routes de France à partir du 15 juillet » a écrit la prod de The Voice hier sur Instagram.

Le gagnant va donc manquer les 8 premiers concerts de la tournée sans que ça ait été précisé quand le public a réservé ses places. Un concert sans le gagnant, c’est quand même un peu surprenant !



Il a refusé la chanson de Zazie

Sur le single que lui avait écrit Zazie, Alphonse n’a pas mâché ses mots dans une interview pour Télé 7 Jours : « C’était une chanson un peu lente, qui ne me touchait pas, personnellement. Elle ne me correspondait pas particulièrement. Ce n’était pas ce que j’avais envie de défendre. C’est toujours un peu dur de dire non, surtout à une star ! Après, je sais ce que je veux et où je veux aller. Ça ne veut pas dire que j’ai des œillères ou que je suis fermé ! Mais là, pour le coup, c’était vraiment pas possible. Je voulais une chanson qui soit vraiment moi.«