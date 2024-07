Les 12 coups de midi : avant son élimination, Emilien vient de battre un nouveau record !

Publicité





Les 12 coups de midi, Emilien record – Toujours pas d’élimination en vue pour Emilien dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « 12 coups de midi ». Ça arrivera bien un jour mais il semble plus que jamais imbattable et vient de passer franchir un nouveau record hier sur les tournages !











En effet, Jean-Luc Reichmann et son équipe ont tourné hier l’émission du 25 septembre 2024, qui sera donc diffusée un an jour pour jour après l’arrivée d’Emilien. Le Maître de Midi n’a toujours pas été éliminé et a ainsi franchi l’incroyable barre des un an de participations dans le jeu quotidien de TF1 !

Autant dire que l’on est pas prêts de voir quelqu’un faire mieux ! Mais qui arrivera à le battre et l’éliminer ? Le mystère reste entier.

En attendant, retrouvez Emilien ce mercredi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».



