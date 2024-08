« Le gendarme et les gendarmettes » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (9 août 2024)

Publicité





« Le gendarme et les gendarmettes » au programme TV du vendredi 9 août 2024 – Ce soir à la télé, M6 continue les rediffusions des Gendarmes de Louis de Funès. Clap de fin pour la saga avec le tout dernier volet « Le Gendarme et les gendarmettes ». Un film sorti en 1982 et toujours porté par Louis de Funès et Michel Galabru.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming vidéo sur M6+ via la fonction direct.







Publicité





« Le Gendarme et les gendarmettes » : synopsis

La brigade de gendarmerie de Saint-Tropez emménage dans de nouveaux locaux où trône un rutilant ordinateur que chacun observe avec méfiance avant de le manipuler avec précautions. C’est alors que surgit le colonel, porteur d’une nouvelle étonnante : quatre stagiaires féminines viennent d’être affectées à la brigade et les gendarmes devront les former sur le terrain. L’énervement est à son comble quand arrivent les ravissantes Catherine, Marianne, Isabelle et Yo. Le premier choc passé, les gendarmes rivalisent de zèle pour obtenir les faveurs des stagiaires. C’est alors qu’elles sont enlevées et retenues prisonnières sur un yacht…

5 choses à savoir sur le film

📽️ Jean Girault, co-réalisateur du film, est décédé durant le tournage. C’est Tony Aboyantz, son assistant, qui prendra le relais et procédera au montage final.

📽️ Au départ Jean Girault et Louis de Funès voulaient surfer sur le succès du précédent opus et envisageaient une sorte de vengeance des extraterrestres.

📽️ Il s’agit du dernier film tourné par Louis de Funès décédé un an après la fin tournage et 3 mois seulement après la sortie du film.

📽️ L’une des gendarmettes (Babeth Étienne, ndrl) n’est pas une inconnue pour les fans de Johnny Hallyday. Elle a en effet été l’une de ses épouses.

📽️ Démonté par la critique, le film a été pourtant un gros succès en salles. Cet ultime volet a ainsi convaincu 4.2 millions de Français



Publicité





Vidéo

Et comme on souvent, on termine avec quelques images de votre film