Le Golden Bachelor débarque sur M6, tous les détails

Plusieurs années après l’arrêt du Bachelor, M6 lance le « Golden Bachelor » le mercredi 18 septembre 2024. À une époque où les seniors se dévoilent sans fard et acceptent leur âge avec fierté, cette émission leur offre l’opportunité de retrouver l’amour et de démontrer que la séduction ne s’éteint pas après 60 ans. Un véritable hommage à l’amour et une rébellion contre les normes imposées !











Vous ferez la connaissance d’un Bachelor mûr et sage, qui s’est épanoui avec les années. Ce sexagénaire recherche une relation amoureuse avec une femme de son âge. Vous découvrirez également des femmes accomplies et indépendantes, qui savent exactement ce qu’elles désirent. Elles sont prêtes à tout pour vivre une histoire d’amour. Le message est clair : il n’est jamais trop tard pour trouver ou retrouver l’amour !

DE 20 PRÉTENDANTES À UNE ÉLUE

Lors de la première soirée, Landry rencontrera les 20 Bachelorettes. À la fin de cette soirée, où chacune tentera de se dévoiler et de le séduire, il devra déjà se résoudre à éliminer cinq d’entre elles.

S’ensuivront de nombreux rendez-vous romantiques qui ponctueront les journées de Landry et de ses prétendantes. Au fil de cette aventure digne d’un conte de fées, Landry et les Bachelorettes apprendront à se connaître à travers diverses activités, que ce soit en groupe ou en tête-à-tête : balades à cheval ou en bateau, ateliers artistiques, cours de cuisine ou de danse, moments de détente au spa… le tout dans des décors enchanteurs. Enfin, le Bachelor se rendra chez les dernières prétendantes encore en lice et les présentera à ses proches lors de rencontres aussi attendues qu’appréhendées.



Durant ces semaines, des affinités se tisseront, des doutes émergeront, et les cérémonies de la rose deviendront de plus en plus décisives. Mais attention, si Landry exprime ses préférences en offrant des roses à ses Bachelorettes favorites, ces dernières garderont toujours le pouvoir de refuser et de quitter l’aventure à tout moment.

Alors, qui recevra la précieuse rose d’or de Landry ?

LANDRY… LE GOLDEN BACHELOR

Landry a connu le grand amour très jeune. À 21 ans, il rencontre celle qui deviendra son épouse, la femme qui l’encouragera à se dépasser et à donner plus de sens à sa carrière. Ensemble, ils se marient, fondent une famille et, à 31 ans, Landry crée sa première entreprise, lançant ainsi une longue et fructueuse carrière d’entrepreneur. Malheureusement, son destin bascule lorsqu’il se retrouve veuf soudainement, père de trois jeunes enfants : deux fils de 7 et 13 ans, et une fille de 2 ans. Il doit alors jongler entre ses responsabilités familiales et la gestion de son entreprise.

Après une période de deuil difficile et de reconstruction, Landry décide, en 2020, de ralentir le rythme. Il choisit de travailler à mi-temps et vend son entreprise pour s’accorder un peu de répit. Aujourd’hui, il dispose enfin de temps pour lui et aspire à retomber amoureux, à revivre l’excitation des débuts d’une relation.

Curieux, sportif et romantique, Landry a bien plus à offrir que ce qu’il laisse transparaître au premier abord. Derrière sa carapace se cache un homme doux, gentil, attentif et même bon vivant. À 60 ans, il est prêt à ouvrir à nouveau son cœur et à faire une place dans sa vie pour une femme spéciale. Son seul critère : elle doit avoir du charisme, ce petit quelque chose de plus qui ne laisse personne indifférent !