Un Si Grand Soleil spoilers : un terrible drame, un tueur en série, les résumés jusqu’au 23 août 2024

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 23 août 2024 – Que va-t-il se passer à la fin du mois d’août dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 août 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que le mariage d’Alain et Elisabeth va tourner au drame. Alain s’écroule au cours de la fête et il est hospitalisé d’urgence, dans un état critique. Les médecins peinent à poser un diagnostic… Elisabeth est convaincue qu’il a été empoisonné par les Laumière.

De son côté, Levars se fait voler son chien, et il n’est pas la seule victime. Quant à Hugo, il enquête sur un nouveau tueur en série qui sévit à Montpellier…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 19 au 23 août 2024

Lundi 19 août 2024 (épisode 1450) : L’enquête sur le vol de la galerie d’Alix se resserre autour de son amant, Nicolas. De son côté, toujours meurtri, le clan Laumière ne compte pas rester les bras croisés.

Mardi 20 août 2024 (épisode 1451) : Charles craque de plus en plus pour Rebecca. Quant à Levars, il cherche à faire pression sur la police pour qu’elle retrouve… son chien.

Mercredi 21 août 2024 (épisode 1452) : Tandis que Marc se demande si Marie-Sophie cherche à le mettre au placard, une invitée inattendue débarque au mariage d’Alain et Elisabeth.

Jeudi 22 août 2024 (épisode 1453) : Le drame au mariage d’Elisabeth et Alain laisse tout le monde sous le choc. Côté enquête, d’étranges meurtres inquiètent la police : y’aurait-il un nouveau tueur en série dans les parages ?

Vendredi 23 août 2024 (épisode 1454) : Tandis que l’état d’Alain laisse les médecins dans l’incompréhension, Elisabeth pense savoir ce qui lui est arrivé. Charles lui, mise tout sur son rendez-vous avec Rebecca : ce soir, il conclut !

