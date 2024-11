Les 12 coups de midi du 5 novembre : qui est sur l’étoile mystérieuse ? Tous les indices

Publicité





Les 12 coups de midi du 5 novembre 2024, 403ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une nouvelle victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et n’a remporté que 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 5 novembre, quatre indices sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit ainsi sa cagnotte totaliser 1.662.751 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a 4 indices : l’île de Sercq en photo de fond, un tableau noir avec des opérations mathématiques, un poulpe, et des pinceaux !

Des indices qui nous font penser que ça pourrait être Benedict Cumberbatch. L’acteur britannique s’est battu contre un pouple dans « Doctor Strange », il a incarné un mathématicien dans le film « Imitation Game », et il est dessinateur et peintre amateur depuis longtemps.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérald de Palmas, Manu Payet, Ed Sheeran, Keira Knightley, Orlando Bloom



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+