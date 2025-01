Demain Nous Appartient spoiler : l’agresseur arrêté, il avoue tout ! (vidéo épisode du 29 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Grâce à Roxane, l’agresseur du Zodiaque va être démasqué et arrêté la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, l’homme va tout avouer à Karim et Michaël !











Publicité





Armel Lebru est l’agresseur du Zodiaque

La police détient enfin une preuve irréfutable confirmant qu’Armel Lebru est bien l’agresseur surnommé le Zodiaque. L’analyse ADN a parlé, contraignant Armel à confesser ses crimes. Il a attaqué plusieurs personnes en 1984 et a récidivé cette année à Sète.

Lors de son interrogatoire par Karim Saeed et Michaël Feray, Armel avoue tout. Cependant, une énigme demeure : Armel n’a pas pu agir seul. Quelqu’un l’a nécessairement aidé à planifier ses agressions sur les adolescents. Mais qui est ce mystérieux complice ? Karim et Michaël savent que c’est quelqu’un de jeune mais Armel décide de le protéger et refuse de donner son nom… Arriveront-ils à le faire parler ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Gloria découvre qu’Adam… (vidéo épisode du 28 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1868 du 29 janvier 2025 : le coupable passe aux aveux

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.