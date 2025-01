« Made in France » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (15 janvier 2025)

Publicité





« Made in France » au programme TV du mercredi 15 janvier 2025 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Made in France » avec Cécile Bois, Antonia Desplat, et Thierry Neuvic.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Made in France » – lee synopsis

C’est la crise pour Rita, 50 ans, qui découvre qu’Olivier, son mari depuis trente ans, l’a trompée. Ensemble, ils ont quatre enfants et partagent tout, y compris la gestion du garage-carrosserie où Rita s’occupe de la comptabilité.

Mais qui est l’autre femme ? Olympe, 38 ans, cadre dirigeante chez Valières, une prestigieuse marque française de maroquinerie de luxe, est tout ce que Rita n’est pas : une femme de pouvoir issue d’un milieu privilégié, ambitieuse, élégante et dotée d’un impressionnant CV.



Décidée à affronter sa rivale, Rita se rend au siège de Valières. Mais rien ne se passe comme prévu. Contre toute attente, au lieu de s’opposer, les deux femmes se retrouvent à collaborer : Rita, bien qu’étrangère au monde du luxe, devient l’assistante d’Olympe. Entre leurs différences flagrantes et leur cohabitation forcée, combien de temps ce duo improbable pourra-t-il tenir ?

Vos épisodes du 15 janvier 2025

Episode 1 « Le visage du luxe » : Rita, 50 ans, voit sa vie basculer lorsqu’elle découvre qu’Olivier, son mari, l’a trompée. Il lui assure que tout est terminé, mais Rita apprend que « l’autre » n’est autre qu’une femme de 38 ans, cadre dirigeante chez Valières, une prestigieuse marque française de maroquinerie de luxe. Stupéfaite, Rita peine à croire qu’Olivier ait pu être attiré par ce milieu qu’ils méprisent tous les deux. Malgré sa douleur, elle décide de confronter l’ex-maîtresse de son mari et se rend au siège de la Maison Valières. Mais ce face-à-face prendra une tournure inattendue…

Episode 2 « l’Astre et le Désastre » : Rita peine à s’adapter à son nouveau poste chez Valières lorsqu’un scandale éclate : Adèle Lucas, égérie de la marque et star de l’équipe de France de football, dérape publiquement, sac Valières à la main. Pour Rita et Olympe, c’est un véritable baptême du feu. Pourront-elles compter l’une sur l’autre face à cette crise ? Pendant ce temps, Olivier est déterminé à découvrir la nature mystérieuse du nouvel emploi de Rita, ajoutant encore plus de tension à cette situation déjà explosive.

Le casting

Avec Cécile Bois (Rita), Antonia Desplat (Olympe), Thierry Neuvic (Olivier), Nicolas Martinez (Axel), Pierre Hancisse (Paul), Jin Xuan Mao (Arane), Didier Flamand (André), Andréa Ferréol (grand-mère d’ Olympe), Nadia Roz (Carole), Louise Malek (Solène)