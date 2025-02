C à vous du 18 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 18 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Présidence LR : vers une guerre des chefs ? Jean-François Copé, maire LR de Meaux, est l’invité de C à vous

🔵 Airbags défectueux : 240 000 automobilistes concernés par une campagne d’immobilisation. On parle avec Me Chritophe Leguevaques, avocat de victimes d’airbags défectueux, dans C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Anne Roumanoff, pour son spectacle “L’expérience de la vie” qu’elle jouera les 18, 19, 25 et 26 mai au Théâtre des Mathurins à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Adrien Ferrand, chef propriétaire du restaurant Eels à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jessé, pour son spectacle “Message personnel” qu’il joue actuellement au Petit Palais des glaces à Paris jusqu’au 29 mars; et Mark Ruffalo et le réalisateur Bong Joon Ho sont nos invités exceptionnels à l’occasion de la sortie du film “Mickey 17” en salle le 5 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 18 février 2025 à 19h sur France 5.