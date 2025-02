Ça commence aujourd’hui du 13 février 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 13 février 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme tous les jours sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui dans le numéro inédit, Faustine Bollaert et ses invités s’intéressent aux nouvelles drogues.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 13 février 2025 à 13h55 « Nouvelles drogues, kétamines, chemsex : comment prévenir nos ados des risques ? » (inédit)

Affaiblie après une hospitalisation, Laura sombre dans l’enfer de la kétamine, une drogue de synthèse. Très vite, sa consommation devient quotidienne et solitaire… Un témoignage poignant à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Elles ont vécu l’enfer au monastère » (rediffusion)

Catherine et Aurélie ont embrassé la vie monastique dès leur jeunesse, avant de traverser un burn-out des années plus tard. Cette crise existentielle les a conduites à tourner la page et à quitter le cloître après respectivement 20 et 40 ans de vie religieuse.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 13 février 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

