Danse avec les Stars du 21 février : le prime 3 ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Danse avec les Stars du 21 février 2025, le prime 3 – Ce soir, place au prime 3 de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, tous les couples vont danser et il y aura une première élimination ! Quel sera le premier couple à quitter la compétition ?





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, présentation du prime 3

Ce soir tous les couples sont réunis et vont danser sur le thème « histoire personnelle ». Leurs notes de ce soir seront ajoutées à celles des deux premiers primes. Et à l’issue de cette soirée – la première en direct – un premier couple sera éliminé !

Danse avec les Stars, le classement à l’issue des deux premiers primes

1. Lénie et Jordan 38 pts

2. Jungeli et Inès 37 pts

3. Eve et Nino 36 pts

4. Claude et Katrina 30 pts

5. Adil et Ana 29 pts

5. Mayane et Christophe 29 pts

5. Florent et Elsa 29 pts

8. Franck et Candice 26 pts

9. Julie et Adrien 23 pts

10. Charlotte et Yann-Alrick 20 pts

11. Sophie et Nicolas 18 pts

12. Nelson et Calisson 15 pts



Danse avec les Stars du 21 février 2025, la bande-annonce

