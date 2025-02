Demain Nous Appartient du 20 février : Mélody agressée, elle a échappé au pire ! (résumé + vidéo épisode 1884 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 20 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1884 de DNA – On peut dire que l'alibi commun de Philippine et Victor va surprendre ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Quand Karim en parle à Roxane et Georges, ils sont sous le choc !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 20 février 2025 – résumé de l’épisode 1884

Mélody est sous le choc après avoir été agressée par un homme chez elle. Au commissariat, Karim recueille son témoignage, explorant toutes les pistes : cambriolage, agression préméditée… Rien n’est écarté. Bouleversée, Mélody se demande qui aurait pu lui faire une telle chose et pour quelle raison. Georges est à ses côtés et explique à Karim qu’à priori rien n’a été volé. Qui en voulait à Mélody ?

Pendant ce temps là, Soraya est furieuse quand elle découvre les achats cachés de Gabriel lors de ses vacances… Elle est convaincue qu’il l’a trompée ! Quant à Adam, il décide de mener l’enquête lui-même.



VIDÉO Demain nous appartient du 20 février – extrait de l’épisode

